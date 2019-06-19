Настоящая английская невозмутимость байкера одолела тщеславную наглость владельца "Мерса". Да еще и карма вмешалась.

Эта история является ярким свидетельством того, что цивилизованное поведение на дороге зависит не только от автомобилистов и владельцев мотоциклов. По крайней мере в Лондоне велосипедист доказал, что имеет не меньше прав, чем владелец Mercedes-Benz.

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На днях в Киеве владелец серебристого кроссовера “Мерседес” прославился тем, что заехал на пешеходный мост. Несмотря на возмущение толпы пешеходов, автомобиль спокойно покружил по запретной зоне и уехал себе прочь. Мэр города и полиция уже нашли наглеца и вызвали его в суд, однако он не спешит предстать перед законом.

В столице Великобритании нарушить правила решил также водитель серебристого Mercedes. Чтобы его остановить, понадобился только один человек. Он спокойно приказал водителю развернуть машину и не стоял на своем, даже когда нарушитель попытался наехать на него машиной и выбежал, размахивая руками и пытался сбить камеру, установленную на шлеме велосипедиста. В ответ на резонные требования байкера водитель выкрикивал “дай мне повернуть”.

Какая чрезвычайная ситуация заставила владельца “Мерседеса” нарушить правила дорожного движения, ему пришлось объяснять уже полиции, которая оперативно появилась на месте происшествия. Очевидно, копов вызвал другой велосипедист, пока герой этого видео спорил с водителем.

В результате водителя Mercedes наказали не только за движение по встречной полосе, а за нарушение общественного порядка.

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