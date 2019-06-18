Патрульные установили личность предполагаемого водителя внедорожника Mercedes-Benz, который выехал на пешеходный мост. Было установлено место пребывания мужчины и его автомобиля.

Взять объяснения относительно этой ситуации у водителя полицейские пока не смогли, ведь он избегает общения с ними.

Читайте также: Автомобилисты начали ездить по новому велопешоходному мосту в Киеве: Фото, видео

18 июня Управление патрульной полиции в городе Киеве направило гражданину заказным письмом вызов, в котором официально пригласило его явиться в управление, чтобы принять участие в рассмотрении дела об административном правонарушении.

В случае, если мужчина не появится, дело будет рассмотрено при его отсутствии, ведь он предупрежден о его рассмотрении установленным законом способом.

Сейчас патрульные продолжают собирать объяснения у очевидцев происшествия для квалификации совершенного правонарушения. Во время проверки материалов инспекторы также установили, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом права управления транспортными средствами за вождение в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, в то время, когда он его лишен.

Читайте также: Полиция нашла людей, которые заехали на велопешеходный мост в Киеве на авто: видео

Сейчас патрульная полиция видит в действиях водителя сразу несколько административных правонарушений: управление автомобилем, во время лишения такого права судом, движение транспортного средства по пешеходной дорожке и создание аварийной ситуации.

Более подробная информация по данному инциденту будет после предоставления объяснений водителем.

Читайте также: В Киеве проводят рейд по эвакуации автомобилей: фото

Со стороны ул. Трехсвятительской установлен дорожный знак 3.2 (Движение механических транспортных средств запрещено).

Напомним, что на въезде на мост со стороны Украинского Дома (ул. Трехсвятительская) установлен дорожный знак 3.2 (Движение механических транспортных средств запрещено). На въезде со стороны Национальной филармонии Украины (арки Дружбы Народов) никаких запрещающих знаков не установлено, но движение периодически ограничивают тросом, натянутым между двумя столбиками.

Со стороны Национальной филармонии Украины (арки Дружбы народов) никаких запрещающих знаков не установлено

Кроме того, согласно ПДД “пешеходная дорожка – это дорожка с покрытием, предназначенная для движения пешеходов, выполненная в границах дороги или вне ее и обозначенная знаком 4.13”. Такого знака возле нового моста нет вообще.

Знака 4.13 “пешеходная дорожка” возле нового моста нет вообще

Создание аварийной ситуации – это действия, которые “заставили других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры относительно обеспечения личной безопасности или безопасности других граждан, подтвержденные фактическими данными, а именно: объяснениями лица, привлекаемого к административной ответственности, потерпевшего, свидетелей, показаний технических приборов и средств фото- и видеонаблюдения и другими документами”. Доказать вину водителя по этому пункту без свидетелей или потерпевших будет непросто.

Кроме того, чтобы доказать вину нарушителя, полицейским предстоит опросить свидетелей. Ведь административные нарушения должны фиксироваться полицией на фото-, видео- и аудиофиксацию на те технические средства, которые сертифицированы в Украине и предназначены для фиксации правонарушений. Обычный мобильный телефон, на который снят проезд “Мерседеса” по мосту, не предназначен для фиксации административного правонарушения. Таким образом, указанные материалы о привлечении лица к ответственности могут быть отменены в суде.

Также интересно: "Письма счастья" не пройдут – названы минусы нововведения для водителей Украины