Патрульні встановили особу ймовірного водія позашляховика Mercedes-Benz, який виїхав на пішохідний міст. Було встановлено місце перебування чоловіка та його автомобіля.

Взяти пояснення щодо цієї ситуації у водія поліцейські поки що не змогли, адже він уникає спілкування з ними.

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18 червня Управління патрульної поліції у місті Києві направило громадянину рекомендованим листом виклик, в якому офіційно запросило його з’явитись до управління, щоб взяти участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення.

У випадку, якщо чоловік не з’явиться, справа буде розглянута за його відсутності, адже він попереджений про її розгляд у встановлений законом спосіб.

Зараз патрульні продовжують збирати пояснення у очевидців події для кваліфікації вчиненого правопорушення. Під час перевірки матеріалів інспектори також встановили, що ймовірний водій раніше вже позбавлений судом права керування транспортними засобами за водіння в стані сп’яніння та має декілька постанов за керування автомобілем, в той час, коли він його позбавлений.

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Наразі патрульна поліція вбачає в діях водія відразу кілька адміністративних правопорушень: керування автомобілем, під час позбавленння такого права судом, рух транспортного засобу по пішохідній доріжці та створення аварійної ситуації.

Більш детальна інформація щодо даного інциденту буде після надання пояснень водієм.

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Зі сторони вул. Трьохсвятительська встановлений дорожній знак 3.2 (Рух механічних транспортних засобів заборонено).

Нагадаємо, що на в’їзді на міст зі сторони Українського Дому (вул. Трьохсвятительська) встановлено дорожній знак 3.2 (Рух механічних транспортних засобів заборонено). На в’їзді зі сторони Національної філармонії України (арки Дружби Народів) жодних забороняючих знаків не встановлено, але рух періодично обмежують тросом, натягнутим між двома стовпчиками.

Зі сторони Національної філармонії України (арки Дружби Народів) жодних забороняючих знаків не встановлено

Крім того, згідно ПДР “пішохідна доріжка – це доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком 4.13”. Такого знаку біля нового мосту нема взагалі.

Знака 4.13 “пішохідна доріжка” біля нового мосту нема взагалі

Створення аварійної ситуації – це дії, які “примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами”. Довести вину водія по цьому пункту без свідків чи потерпілих буде непросто.

Окрім того, щоб довести вину порушника, поліцейським доведеться опитати свідків. Адже адміністративні порушення повинні фіксуватися поліцією на фото-, відео- і аудіофіксацію на ті технічні засоби, які сертифіковані в Україні і спеціально призначені для фіксації правопорушень. Звичайний мобільний телефон, на який знятий проїзд “Мерседеса” мостом, не призначений для фіксації адміністративного правопорушення. Таким чином, зазначені матеріали про притягнення особи до відповідальності можуть бути скасовані в суді.

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