"Прощание славянки" - достаточно меткое музыкальное сопровождение для такой оказии.

Российское подразделение компании Ford полностью прекратил производство легковых автомобилей в РФ. Работники завода устроили прощание с “Голубым овалом”.

Также интересно: В воскресенье, 23 июня, марш равенства парализует центр Киева

С конвейера завода в Ленинградской области сошел последний Ford Focus. Полная остановка Всеволожского предприятия состоится до июля этого года, сообщает "За Рулем".

Сейчас на производстве проводится консервация помещений, в работе задействована лишь небольшая часть сотрудников. Все производственные процессы уже завершены. За время работы с конвейера сошло более 773 тысяч легковых машин.

Под звуки традиционного советского марша “Прощание славянки” 43 автопогрузчика проехали по заводу прощальным парадом.

Сообщается, что дилерская сеть Ford в России останется, однако автомобили в ней будут продавать уже импортные.

Также интересно: В Латвии выкопали из земли ультраредкую машину Львовского автозавода (15 фото)