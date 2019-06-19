23 червня, у неділю, в Києві відбудеться марш рівності КиївПрайд 2019.

Вже відомо, що марш рівності (що є реалізацією ЛГБТ+ спільнотою права на мирні зібрання) відбудеться у неділю, з 8:00 до 15:00 на центральних вулицях Києва.

Читайте також: В поліції повідомили, що загрожує водієві, який їздив на авто по велопішохідному мосту

Організатори, разом з поліцією та міською адміністрацією, роблять усе, щоб марш пройшов безпечно і успішно. Організатори вже відкрили сторінку реєстрації для усіх бажаючих. Після збору даних вони зможуть оцінити кількість учасників та спланувати маршршрут маршу.

Інформація про вулиці, які будуть перекриті для проведення маршу рівності, буде повідомлена додатково.