"Прощання слов'янки" – досить влучний музичний супровід для такої оказії.

Російський підрозділ компанії Ford повністю припинив виробництво легкових автомобілів в РФ. Працівники заводу влаштували прощання з “Блакитним овалом”.

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З конвеєра заводу в Ленінградській області зійшов останній Ford Focus. Повна зупинка всеволожського підприємства відбудеться до липня цього року, повідомляє “За Рулем”.

Наразі на виробництві проводиться консервація приміщень, в роботі задіяна лише невелика частина співробітників. Усі виробничі процеси вже завершені. За час роботи з конвеєра зійшло понад 773 тисячі легкових машин.

Під звуки традиційного радянського маршу “Прощання слов'янки” 43 автонавантажувача проїхали по заводу прощальним парадом.



Повідомляється, що дилерська мережа Ford у Росії залишиться, однак автомобілі в ній продаватимуть вже імпортні.

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