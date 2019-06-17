Сумские стритрейсеры и дрифтеры требуют построить для них автодром, где можно будет заниматься автоспортом цивилизованно и безопасно.

Вчера вечером, 16 июня, в Сумах на парковке возле ТРЦ "Мануфактура" автолюбители-дрифтеры устроили массовый протест. Желающие быстро погонять и пожечь шины требовали от власти, чтобы для них выделили место под автодром, где бы они могли отрываться по полной. И дело в том, что фанаты безумных виражей ведут себя слишком вызывающе, нарушая общественный порядок, и порой подвергают опасности сумчан, что может привести к трагедиям.

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О ситуации подробно рассказал на своей странице в Фейсбуке директор ТРЦ Владимир Лободин:

"Пост в стиле SOS, или когда может случиться трагедия и кто будет тогда отвечать... Пост большой!

Сначала приношу извинения представителей молодежи, что разговаривал эмоционально и иногда криком, но когда я один, а Вас 100-200 и кругом рев двигателей авто и музыки – тихо разговаривать не получалось!

И так. Протесты.... протесты.... протесты.... У каждого свои.... Сегодня вечером 16.06.19 на парковке ТРЦ Мануфактура протестировало примерно более 300 человек молодежи на 30-40 авто.

Есть ли в Сумах такое течение молодежного движа автолюбителей как Smotra Sumy, @Боевая Классика Сумы, которые любят скользить, гонять, жечь резину на парковках ТРЦ города, с которыми мы уже 6 лет пытаемся как-то бороться, поскольку они своими действиями (хотя этого и не признают) нарушают общественный порядок и безопасность (сколько жалоб от людей поступает – просто не сосчитать), подвергают риск повредить свое авто, так и машины посетителей ТРЦ, уничтожают дорожную разметку и имущество, а самое главное – угрожают своими действиями безопасности людей. А сегодня дошло до апогея: так вот эта молодежь протестовала и хотела, чтобы их услышала власть и предоставила им место, где они могли бы заниматься автоспортом.

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Они утверждают, что даже их петицию по созданию автодрома, где они могли бы тренироваться – отклонили. Поэтому они и собрались погонять-подрифтовать по сути, в общественном месте, чтобы Их услышали и увидели, но почему-то площадь Независимости им не подходит, потому что там покрытие не такое.."