Сумські стрітрейсери та дрифтери вимагають побудувати для них автодром, де можна буде займатись автоспортом цивілізовано та безпечно.

Учора ввечері, 16 червня, у Сумах на парковці біля ТРЦ "Мануфактура" автолюбителі-дрифтери влаштували масовий протест. Охочі швидко поганяти і посмалити шини вимагали від влади, аби для них виділили місце під автодром, де б вони могли відриватися по повній. Та справа у тому, що фанати шалених віражів поводять себе надто зухвало, порушуючи громадський порядок, і часом наражають на небезпеку сумчан, що може призвести до трагедій.

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Про ситуацію детально розповів на своїй сторінці у Фейсбуці директор ТРЦ Володимир Лободін:

"Пост в стилі SOS, або коли може трапитися трагедія і хто буде відповідати тоді… Пост великий!

С початку приношу вибачення представників молоді, що розмовляв емоційно та інколи криком, але коли я один, а Вас 100-200 та кругом рев двигунів авто та музики – тихо розмовляти не виходило!

І так. Протести…. протести…. протести…. У кожного свої…. Сьогодні у вечорі 16.06.19 на парковці ТРЦ Мануфактура протестувало приблизно більше ніж 300 чоловік молоді на 30-40 авто.

Є в Сумах така течія молодіжного двіжу автолюбителів як Smotra Sumy, @Боевая Классика Сумы, які люблять дріфтувати, ганяти, палити резину на парковках ТРЦ міста, з якими ми вже як 6 років намагаємося якось боротися, оскільки вони своїми діями (хоча цього і не визнають) порушують громадський порядок та безпеку (скільки скарг від людей надходить – просто не порахувати), наражають на ризик пошкодити як своє авто, так і автівки відвідувачів ТРЦ, знищують дорожню розмітку та майно, а найголовніше – загрожують своїми діями безпеці людей. А сьогодні дійшло до апогею: так ось ця молодь протестувала і хотіла, щоб їх почула влада та надала їм місце де вони могли б займатись автоспортом.

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Вони стверджують, що навіть їх петицію, щодо створення автодрому, де вони могли б тренуватись – відхилили. Тому вони і зібралися поганяти-подрифтувати по суті, в громадському місці, щоб Їх почули та побачили, але чомусь площа Незалежності їм не підходить, бо там покриття не таке.."