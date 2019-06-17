Іноді водії не виконують вимоги регулювальника. І не тому, що його не помічають, а через те, що не знають значення його сигналів.

Для того, щоб допомогти водіям безпечно проїхати, а пішоходам — перейти перехрестя, рекомендуємо вам освіжити знання про значення сигналів регулювальника та перечитати для цього пункт 8.8 Правил дорожнього руху.

Чиатйте також: Нема сексу, тому інвалід: хто паркує автівки на заборонених місцях

Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання.

Відповідно до пункту 8.8. Правил дорожнього руху України сигнали регулювальника – це положення його корпуса, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають такі значення:

Для водіїв автомобілів:

Регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до Вас. Руки його розведені вбік, опущені донизу або зігнута перед грудьми права рука з жезлом (червоним диском) вліво (фото 3, фото 4) - рух заборонено в усі сторони. Це положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора (пункт 8.8 (а) ПДР).





Регулювальник стоїть обличчям до Вас. Його права рука, що тримає жезл (червоний диск), витягнута вперед, тобто до Вас — рух заборонено прямо, а направо (патрульна на фото 1) — рух дозволено. Це положення регулювальника означає червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч (пункт 8.8 (б) ПДР).





Рука регулювальника з жезлом піднята вгору (фото 2). При цьому він стоїть до Вас будь-яким боком (фото 2) - цей жест означає, що зараз зміниться рух на перехресті. Таке положення означає “Увага!” і жовтий сигнал світлофора. Автомобілі (як і усі інші учасники дорожнього руху) мають покинути перехрестя, рух транспорту заборонено (пункт 8.8 (в) ).





Регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом (патрульний на фото 1) - дозволяється їхати у будь-якому напрямку: направо, наліво, прямо, а також розвертатися. Цей сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора (пункт 8.8 (б) ПДР).



Якщо регулювальник стоїть лівим боком до Вашої машини, а його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті і притиснуті до грудей — можна їхати прямо або направо, спочатку пропустивши пішоходів. Такий сигнал означає зелене світло світлофора, але із забороною лівого повороту (пункт 8.8 (а) ПДР).

Запам’ятайте! Коли регулювальник руху стоїть до вас обличчям або спиною — прямо їхати Вам не можна. Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам.

Патрульні звертаються до усіх водіїв – поновіть в пам’яті значення сигналів регулювальника — адже кожного разу знаходяться ті, хто їх не знає, в результаті чого утворюються затори.

Нагадаємо, як діяти при незаконній зупинці поліцією.