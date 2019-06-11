Найбільш поширені відмовки тих, хто залишає свої машини на місцях для осіб з інвалідністю, викликають сміх або жаль.

Активісти руху "ЗупиниЛося" вчергове спробували розібратись, чому столичні водії за наявності великої кількості паркувальних місць ставлять свої машини на місцях для людей з інвалідністю. Для прикладу взяли величезну парковку біля супермаркету "Ашан" на 540 місць. 10% з них, тобто 54 місця, призначені для осіб з інвалідністю.

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Однак навіть за наявності величезної кількості "звичайних" місць на парковку для осіб з інвалідністю постійно ставили свої машини цілком здорові люди. Які відмовки вони озвучували? "На хвилинку", "там частіше крадуть", "тут нема інвалідів", "мені розвантажитись" і навіть "я інвалід, бо в мене нема сексу"…



Втім, штраф за паркування на місцях для осіб з інвалідністю становить 1020 – 1700 грн. І навіть незважаючи на загрозу сплати такої суми, людям лінь пройти лишніх 15 метрів…

Нагадаємо, що інспектори з паркування працюють на Хрещатику.