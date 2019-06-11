Наиболее распространенные отговорки тех, кто оставляет свои машины на местах для лиц с инвалидностью, вызывают смех или сожаление.

Активисты движения "ОстановиЛось" в очередной раз попытались разобраться, почему столичные водители при наличии большого количества парковочных мест ставят свои машины на местах для людей с инвалидностью. Для примера взяли огромную парковку возле супермаркета "Ашан" на 540 мест. 10% из них, то есть 54 места, предназначенные для лиц с инвалидностью.

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Однако даже при наличии огромного количества "обычных" мест на парковку для лиц с инвалидностью постоянно ставили свои машины вполне здоровые люди. Какие отговорки они озвучивали? "На минутку", "там чаще воруют", "здесь нет инвалидов", "мне разгрузиться" и даже "я инвалид, у меня нет секса"…

Впрочем, штраф за парковку на местах для лиц с инвалидностью составляет 1020 – 1700 грн. И даже несмотря на угрозу уплаты такой суммы, людям лень пройти лишних 15 метров…

Напомним, что инспекторы по парковке работают на Крещатике