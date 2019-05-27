Инспекторы по парковке проводят работу по выявлению автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и парковки.

Инспекторы по парковке совместно с сотрудниками Национальной полиции проводят работу на улице Крещатик 40/1-52 по выявлению автомобилей с нарушением правил стоянки и парковки в зоне действия знака 3.34 и стоянки на остановке общественного транспорта.

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Проводится профилактически-разъяснительная беседа среди водителей с целью устранения этих нарушений – водители реагируют спокойно, извиняются, конфликтных ситуаций не возникает. Движение транспорта свободное без осложнений, остановка общественного транспорта свободная.