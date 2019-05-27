Інспектори з паркування проводять роботу по виявленню автівок, які запарковані з порушенням правил стоянки та паркування.

Інспектори з паркування спільно з працівниками Національної поліції проводять роботу на вулиці Хрещатик 40/1-52 по виявленню автівок з порушенням правил стоянки та паркування в зоні дії знаку 3.34 та стоянки на зупинці громадського транспорту.

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Проводиться профілактично-роз'яснювальна бесіда серед водіїв з метою усунення цих порушень - водії реагують спокійно, вибачаються, конфліктних ситуацій не виникає. Рух транспорту вільний без ускладнень, зупинка громадського транспорту вільна.