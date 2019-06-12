Зупинення поліцейськими на дорозі всіх автомобілів підряд з причин "Перевірка документів" чи "Операція зброя-вибухівка", тобто з підстав, не передбачених законом, стало вже системою.

Такі дії поліцейських грубо порушують права водіїв. При цьому, відсутність реагування водіями на такі випадки породжують повторні численні безпідставні зупинки, пише Дорожній Адвокат.

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Мережа Youtube заповнена відеороликами про з’ясування між водіями та поліцейськими причин зупинки. Такі відео, як правило, супроводжуються агресією з обох сторін та ненормативною лексикою, однак не призводять до припинення неправомірних дій.

Проте на такі порушення з боку поліцейських водії мають право реагувати в правовому руслі. Тому що поліцейський повинен діяти виключно в рамках закону. Якщо Ви були зупинені інспектором поліції незаконно, Ви маєте повне право звернутись зі скаргою на неправомірні дії працівника поліції до його керівництва або до підрозділу поліції вищого рівня. Якщо ж в діях поліцейського, на вашу думку, є ознаки кримінального правопорушення, то Ви маєте право звернутись у прокуратуру для перевірки наявності в діях інспектора ознак злочину.

При наявності такої скарги відносно дій поліцейського буде проводитись перевірка із витребовуванням у нього пояснення щодо незаконної зупинки. За результатом розгляду скарги, такого поліцейського можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності, або за наявності підстав – до кримінальної. Дисциплінарна відповідальність включає також звільнення з служби в поліції.

Навіть якщо інспектору під час перевірки вдасться виправдати свої дії, то на наступний раз він задумається над тим чи зупиняти ваш автомобіль без законних підстав.