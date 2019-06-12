Остановка полицейскими на дороге всех автомобилей подряд по причине "Проверка документов" или "Операция оружие-взрывчатка", то есть по основаниям, не предусмотренным законом, стало уже системой.

Такие действия полицейских грубо нарушают права водителей. При этом, отсутствие реагирования водителями в таких случаях порождают повторные многочисленные необоснованные остановки, пишет Дорожный Адвокат.

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Сеть Youtube заполнена видеороликами о выяснении между водителями и полицейскими причин остановки. Такие видео, как правило, сопровождаются агрессией с обеих сторон и ненормативной лексикой, однако не приводят к прекращению неправомерных действий.

Однако на такие нарушения со стороны полицейских водители имеют право реагировать в правовом русле. Потому что полицейский должен действовать исключительно в рамках закона. Если Вы были остановлены инспектором полиции незаконно, Вы имеете полное право обратиться с жалобой на неправомерные действия работника полиции к его руководству или в подразделение полиции высшего уровня. Если же в действиях полицейского, по вашему мнению, есть признаки уголовного преступления, то Вы имеете право обратиться в прокуратуру для проверки наличия в действиях инспектора признаков преступления.

При наличии такой жалобы относительно действий полицейского будет проводиться проверка с истребованием у него объяснения по незаконной остановке. По результатам рассмотрения жалобы, такого полицейского могут привлечь к дисциплинарной ответственности, или при наличии оснований – к уголовной. Дисциплинарная ответственность включает также освобождение от службы в полиции.

Даже если инспектору при проверке удастся оправдать свои действия, то на следующий раз он задумается над тем останавливать ли ваш автомобиль без законных оснований.