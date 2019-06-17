Иногда водители не выполняют требования регулировщика, не потому, что его не замечают, а потому, что не знают значение его сигналов.

Для того, чтобы помочь водителям безопасно проехать, а пешеходам – ​​перейти перекресток рекомендуем вам освежить знания о значении сигналов регулировщика и перечитать для этого пункт 8.8 Правил дорожного движения.

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Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для исполнения.

В соответствии с пунктом 8.8. Правил дорожного движения Украины сигналы регулировщика – это положение его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным светоотражателем, которые имеют следующие значения:

Для водителей автомобилей:

Регулировщик дорожного движения стоит лицом или спиной к Вам. Руки его разведены в сторону, опущены вниз или согнуты перед грудью правая рука с жезлом (красным диском) влево (фото 3, фото 4) – движение запрещено во все стороны. Это положение регулятора приравнивается к красному сигналу светофора (пункт 8.8 (а) ПДД).





Регулировщик стоит лицом к Вам. Его правая рука, держащая жезл (красный диск), вытянута вперед, то есть к Вам – движение запрещено прямо, а направо (патрульная на фото 1) – движение разрешено. Это положение регулятора означает красный сигнал светофора с зеленой стрелкой вправо (пункт 8.8 (б) ПДД).





Рука регулировщика с жезлом поднята вверх (фото 2). При этом он стоит к Вам любым боком (фото 2) – этот жест означает, что сейчас изменится движение на перекрестке. Такое положение означает “Внимание!” и желтый сигнал светофора. Автомобили (как и все другие участники дорожного движения) должны покинуть перекресток, движение транспорта запрещено (пункт 8.8 (в)).

Регулировщик стоит к вам левым боком с вытянутой вперед рукой с жезлом (патрульный на фото 1) – разрешается ехать в любом направлении: направо, налево, прямо, а также разворачиваться. Этот сигнал регулировщика означает зеленый свет светофора (пункт 8.8 (б) ПДД).

Если регулировщик стоит левым боком к Вашей машине, а его руки опущены вниз, вытянуты по сторонам или согнуты и прижаты к груди – можно ехать прямо или направо, сначала пропустив пешеходов. Такой сигнал означает зеленый свет светофора, но с запретом левого поворота (пункт 8.8 (а) ПДД).

Запомните! Когда регулятор движения стоит к вам лицом или спиной – прямо ехать Вам нельзя. Регулировщик может подавать другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.

Патрульные обращаются ко всем водителям, обновите в памяти значения сигналов регулировщика – ведь каждый раз находятся те, кто их не знает, в результате чего образуются пробки.

Напомним, что делать, если полицейский остановил вас незаконно.