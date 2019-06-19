Это третий вариант 8-й Серии после купе и родстера. И выглядит он действительно величественно.

Новая BMW 8er Gran Coupe 2020 дебютировала сразу в спортивном исполнении М, поэтому линейка Восьмой Серии в “БМВ” теперь полностью укомплектована. Если только неожиданно не появится какой-нибудь шутинг брейк.

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Четырехдверный грантуризмо построен на той же платформе, что и одноименные купе и родстер, однако имеет между осями на 20 сантиметров больше пространства, чтобы вместить полноценный второй ряд сидений. Общая длина машины составляет 5,08 метра.

Кузов имеет менее наклонную линию крыши. Это предоставило место над головой для задних пассажиров. Также в профиль значительно заметнее “утиный хвост” – особая форма крышки багажника, которая служит спойлером.

Фото: BMW 8er Gran Coupé 2020 (66 фото) / BMW

Салон BMW 8 Series Gran Coupe 2020 четырехместный, причем пассажиры заднего ряда будут чувствовать себя не менее комфортно, чем те, кто будет ехать на переднем сидении. На консоли, размещенной на высоком центральном тоннеле между креслами находится пульт управления климатической системой, дефлекторы вентиляции и пара разъемов USB-C. Профилированные сиденья могут иметь функции подогрева, охлаждения и массажа.

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Четырехдверное купе является достаточно практичным авто, поскольку имеет 410-литровый багажник, объем которого можно увеличить за счет складных спинок сидений второго ряда.

Обзор экстерьера BMW 8 Series Gran Coupe 2020:

BMW 8 Series Gran Coupe выйдет на рынок в сентябре 2019 года с дизельным и бензиновыми моторами. Версия 840d xDrive предусматривает 320-сильный 3-литровый мотор, за обозначениями 840i xDrive и 850i xDrive стоит 4,4-литровый бензиновый турбомотор, отдача которого составляет 340 и 530 соответственно. Сочетаются все моторы исключительно с 8-позиционным “автоматом”. Привод – полный, только 840i может быть заднеприводной.

Обзор интерьера BMW 8 Series Gran Coupe:

В начале 2020 года к вышеназванным версиям BMW 8 Series Gran Coupe присоединятся 600-сильный вариант BMW M8 Gran Coupe и 625-сильный вариант BMW M8 Competiton Gran Coupe.

Видео презентация 8 Series Gran Coupe:

Главными соперниками баварской новинки на рынке будут Audi A7, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Porsche Panamera.

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