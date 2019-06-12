Выглядит как полная безвкусица, но все равно лучше, чем оригинал.

Старые “Запорожцы” – отличные подопытные для тех, кто хочет попробовать свои силы в тюнинге и кастомайзинге. Дешевый проджект-кар имеет простую конструкцию и довольно легко превращается во что угодно. И не всегда во что-то хорошее.

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Не так давно мы рассказывали про белорусский Porsche Boxster, который выглядит, как “Запорожец”. Здесь можно вспомнить еще несколько удачных проектов: немецкий ЗАЗ или “Запорожец” с двухлитровым двигателем Subaru EJ202. Творение же российских гаражных умельцев выглядит, как плод фантазии помешанного сутенера-стритрейсера.

В основе этой креации лежит кабриолет BMW 3 Series E30. Кузов стилизован под ЗАЗ-968, хотя кузовные панели BMW все же можно разглядеть, если не ослепнуть от ультрафиолетового цвета кузова. Под капотом с воздухозаборниками, как у Ford Mustang скрывается 2,8-литровая рядная шестерка мощностью в 200 л.с. Четырехместный салон обшит двухцветной кожей, цвет которой абсолютно не подходят к кузову, а общий стиль интерьера расходится с со спортивным обликом машины. Защитные дуги за задними сиденьями тоже кажутся лишней деталью...

Фото: кабриолет BMW-ЗАЗ

Сейчас BMW-ЗАЗ выставлен на продажу. Владелец рассчитывает получить за него 7750 долларов. И стоит ли этот творческий эксперимент таких денег – пусть решают те, кому он нравится.

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