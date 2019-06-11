Тот случай, когда автопроизводитель прислушался к пожеланиям клиентов.

История Skoda началась с велосипедов, и этот факт не забыт. Сегодня чешская компания выпускает под своим брендом велосипеды, поддерживает профессиональные соревнования, а еще – построила автомобиль по всем пожеланиям велобайкеров.

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Британский офис компании Skoda провел опрос среди полутора тысяч велосипедистов, чтобы узнать, каким, по их мнению, должен быть “идеальный автомобиль поддержки” для любителей педального транспорта. Полученные ответы превратились в живой автомобиль, пусть и в статусе концепта.

Фото: концепт Skoda Karoq Velo / Skoda

Skoda Karoq Velo имеет на борту стиральную машину, мойку высокого давления, магнитную посадочную площадку для дрона с камерой и сам коптер, холодильник для напитков и полный набор инструментов для ремонта великов. Еще и осталось место для троих пассажиров. На крыше есть крепления для двух велосипедов, еще один можно втиснуть в багажник, сняв переднее колесо.

Интересно, что за возможность постирать вещи “на ходу” высказались 27% респондентов, за набор инструментов проголосовали больше трети опрошенных, а вот дрон вообще никто не заказывал. Тем не менее, идея дельная – коптер с камерой может в автоматическом режиме следовать за велосипедистом, снимая фото и видео, которые буквально в тот же момент можно отправить в Сеть, благодаря бортовому Wi-Fi роутеру.

Karoq Velo создан в единственном экземпляре, и перспектив для размножения у него нет. Однако Skoda сообщает, что клиенты смогут заказать комплект фирменных аксессуаров, “вдохновленный концептом”, который включает универсальный набор инструментов, насос, кронштейн и фонари.

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