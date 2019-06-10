Стоимость раритета – около $2200.

ЛуАЗ-13021 выпуска 1994 года выставили на продажу в Польше. Это настоящий раритет даже для Украины, ведь Луцкий автозавод в свое время выпустил лишь 300 таких мини-грузовиков.

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Объявление о продаже нашли представители сообщества “Українські автомобілі” в Facebook. Пикап ЛуАЗ владелец оценил в 8200 злотых – это около $2200 или 57 400 гривен по текущему курсу.

Приобрел его в Украине польский коллекционер. Пробег внедорожника составляет всего 5500 км. У пикапа очень хорошее состояние, поскольку три года назад, если верить объявлению, он пережил капитальный ремонт, хотя до начала ремонта ЛуАЗ несколько лет стоял под открытым небом.

Фото: польский ЛуАЗ-13021 / Facebook/Українські автомобілі

Пикап ЛуАЗ-13021 оснащен 1,1-литровым мотором от Таврии мощностью 52 л. с. Грузоподъемность составляет 550 кг. Недавно мы рассказывали о том, что на базе такого пикапа в 1990-х годах планировали делать электромобиль.

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