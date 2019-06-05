Свежее "лицо", больше мощности и современная электроника должны сделать его более привлекательным для покупателей.

Компания Nissan представила европейскую версию пикапа Navara 2020 модельного года. Автомобиль стал технологичнее и имеет лучшее оснащение по сравнению с предшественником, уже в базовой комплектации.

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Обновленный Nissan Navara получил знакомый с прошлой версии модели 2,3-литровый турбодизель, мощность которого подняли за счет второй турбины. Отдача агрегата возросла со 160 л. с. и 403 Нм до 163 “сил” и 425 Нм крутящего момента. Обновленный мотор отвечает экологическим нормам Euro 6d-temp. Так же, как и 190-сильный агрегат.

Подкорректировали инженеры Nissan и работу трансмиссии – шестиступенчатая “механика” теперь имеет более длинные передаточные числа и укороченную схему смены передач.

Пятискоростная подвеска, которая ранее была доступна только для топовых версий пикапа, теперь включена в список стандартного оснащения. На задней оси появились дисковые тормоза, а передние были увеличены, за счет чего производительность тормозной системы увеличилась на 40% по данным производителя.

Фото: Nissan Navara 2020 / Nissan

Информационно-развлекательный комплекс NissanConnect комплектуется восьмидюймовым дисплеем и предоставляет доступ к сервисам для удаленного контроля автомобиля.

В оснащение Nissan Navara вошли новые 17- и 18-дюймовые колеса, а бамперы были слегка отретушированы, в оптике появились светодиоды.

Цены в Европе (Англия) стартуют с отметки в 24 665 евро (21 850 фунтов/$27 632) за базовую версию с 6-ступенчатой “механикой”, а модификация с четырехдверной кабиной и семиступенчатым “автоматом” стоит минимум 35 140 евро (31 125 фунтов/$39 362).

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