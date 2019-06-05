Свіже "обличчя", більше потужності і сучасна електроніка мають зробити його привабливішим для покупців.

Компанія Nissan представила європейську версію пікапа Navara 2020 модельного року. Автомобіль став технологічнішим і має краще оснащення, порівняно з попередником, вже у базовій комплектації.

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Оновлений Nissan Navara отримав знайомий з минулої версії моделі 2,3-літровий турбодизель, потужність якого підняли за рахунок другої турбіни. Віддача агрегата зросла зі 160 к.с. і 403 Нм до 163 “сил” і 425 Нм крутного моменту. Оновлений мотор відповідає екологічним нормам Euro 6d-temp. Так само, як і 190-сильний агрегат.

Підкоригували інженери Nissan і роботу трансмісії – шестиступінчата “механіка” тепер має довші передавальні числа й укорочену схему зміни передач.

П'ятиважільна підвіска, котра раніше була доступна лише для топових версій пікапа, тепер включена у список стандартного оснащення. На задній осі з’явились дискові гальма, а передні були збільшені, за рахунок чого продуктивність гальмівної системи збільшилась на 40% за данними виробника.

Фото: Nissan Navara 2020 / Nissan

Інформаційно-розважальний комплекс NissanConnect комплектується восьмидюймовим дисплеєм і надає доступ до сервісів для віддаленого контролю автомобіля.

В оснащення Nissan Navara увійшли нові 17- і 18-дюймові колеса, а бампери були злегка відретушовані, у оптиці з’явились світлодіоди.

Ціни у Європі (Англія) стартують з відмітки у 24 665 євро (21 850 фунтів/$27 632) за базову версію з 6-ступеневою “механікою”, а модифікація з чотиридверною кабіною і семиступінчатим “автоматом” коштує мінімум 35 140 євро (31 125 фунтів/$39 362).

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