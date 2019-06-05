Электрический пикап "ЛуАЗ" появился на свет в то время, когда Илон Маск еще был студентом.

Экспериментальный украинский электропикап был создан в 1997 году и получил название ЛуАЗ-130211Е “Комби”.

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Паблик Украинские автомобили в Facebook распространил раритетное изображение электрокара, созданного на киевщине в конце девяностых годов прошлого века. Снимок был сделан в 1997 году журналистами “Киевских ведомостей”.

ЛуАЗ-130211Е “Комби” был создан в городе Буча под Киевом. Основой для него стал хорошо известный серийный ЛуАЗ-13021. Украинский внедорожник получил аккумуляторные батареи Delco Remy. Характеристики авто сегодня неизвестны. Разработчики предусмотрели два варианта комплектации шасси для версий пикап и джип.

Конструкция ЛуАЗ-130211Е даже была согласована с Научно-исследовательским Центром безопасности дорожного движения МВД Украины. Однако дальше прототипов дело, к сожалению, не пошло.

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