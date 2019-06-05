Електричний пікап "ЛуАЗ" з'явився на світ у той час, коли Ілон Маск ще був студентом.

Експериментальний український електропікап був створений у 1997 році і отримав назву ЛуАЗ-130211Е “Комбі”.

Також цікаво: Погляньте на найпотворніші лімузини України та околиць

Паблік Українські автомобілі у Facebook поширив раритетне зображення електрокара, створеного на київщині наприкінці дев’яностих років минулого століття. Знімок був зроблений у 1997 році журналістами “Киевских ведомостей”.

ЛуАЗ-130211Е “Комбі” був створений у місті Буча під Києвом. Основою для нього став добре відомий серійний ЛуАЗ-13021. Український позашляховик отримав акумуляторні батареї Delco Remy. Характеристики авто сьогодні невідомі. Розробники передбачили два варіанти комплектації шасі для версій пікап та джип.

Конструкція ЛуАЗ-130211Е навіть була узгоджена з Науково-дослідним Центром безпеки дорожнього руху МВС України. Однак далі прототипів справа, нажаль, не пішла.

Також цікаво: Тюнінг ЗАЗ: найбільша фото-галерея ЗАЗ 965, 966, 968, Таврія і Lanos у мережі!