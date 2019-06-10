Вартість раритету – близько $2200.

ЛуАЗ-13021 випуску 1994 року виставили на продаж у Польщі. Це справжній раритет навіть для України, адже Луцький автозавод свого часу випустив лише 300 таких міні-вантажівок.

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Оголошення про продаж знайшли представники спільноти “Українські автомобілі” у Facebook. Пікап ЛуАЗ власник оцінив у 8200 злотих – це близько $2200 або 57 400 гривень за поточним курсом.

Придбав його в Україні польський колекціонер. Пробіг позашляховика становить усього 5500 км. Пікап має дуже добрий стан, оскільки три роки тому, якщо вірити оголошенню, він пережив капітальний ремонт, хоча до початку ремонту ЛуАЗ кілька років стояв просто неба.

Фото: польський ЛуАЗ-13021 / Facebook/Українські автомобілі

Пікап ЛуАЗ-13021 оснащений 1,1-літровим мотором від Таврії потужністю 52 к.с. Вантажопідйомність становить 550 кг. Нещодавно ми розповідали про те, що на базі такого пікапа у 1990-х роках планували робити електромобіль.

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