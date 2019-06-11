С места до 60 миль в час за 3,45 секунды!

Лютая газонокосилка Honda Mean Mower V2 установила рекорд по разгону с места до 100 миль в час (161 км/ч).

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Заезд состоялся на немецком автодроме Лаузицринг под Дрезденом. Газонокосилка Honda Mean Mower V2 с британской гонщицей Джессикой Хокинс за рулем завоевала титул самой быстрой, причем не только среди себе подобных. От 0 до 100 миль в час аппарат разогнался за 6,285 секунды. Это лучше, чем результаты таких суперкаров, как Audi R8, Aston Martin DBS Superleggera, Ferrari Portofino или McLaren F1. Достижение было занесено в книгу рекордов Гиннесса.

Mean Mower оснащена литровым мотором от спортбайка Honda CBR1000R Fireblade мощностью 189 л.с. и 114 Нм крутящего момента. Создатели рассчитывают, что в дальнейшем аппарат сможет показать максимальную скорость свыше 240 км/час.

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