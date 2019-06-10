Пилот Майкл Раттер одержал в чемпионате пятую победу подряд и достиг рекордного результата.

Знаменитые на весь мир, в том числе смертельной опасностью, гонки Isle of Man TT начиная с 2010 года проводятся и для электрических мотоциклов. В этом году в классе TT Zero был установлен рекорд.

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Британский пилот Майкл Раттер по прозвищу “Лезвие”, что выступал за команду Team Mugen, смог проехать трассу Острова Мэн за 18 минут 34.172 секунды. Это примерно на секунду лучше, за предыдущее лучшее время. При этом средняя скорость движения байка во время заезда составляла 196.2 км/ч!

Видео байка Раттера от первого лица:

Проезд участников:

Для сравнения, в 2010 году, когда состоялась первая гонка TT Zero на Осторі Мэн, средняя скорость байка победителя составила 96,82 км/ч, а время прохождения трассы составил 23 минуты 22,89 секунд.

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