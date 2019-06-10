Пілот Майкл Раттер здобув у змаганні п'яту перемогу поспіль та досяг рекордного результату.

Знамениті на увесь світ, у тому числі смертельною небезпечністю, перегони Isle of Man TT починаючи з 2010 року проводяться і для електричних мотоциклів. Цього року у класі TT Zero було встановлено рекорд.

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Британський пілот Майкл Раттер на призвісько “Лезо”, що виступав за команду Team Mugen, зміг проїхати трасу Острова Мен за 18 хвилин 34.172 секунди. Це приблизно на секунду краще, за попередній кращий час. При цьому середня швидкість руху байка під час заїзду становила 196.2 км/год!

Відео байка Раттера від першої особи:



Проїзд учасників:



Для порівняння, у 2010 році, коли відбулась перша гонка TT Zero на Осторі Мен, середня швидкість байка переможця становила 96,82 км/год, а час проходження траси склав 23 хвилини 22,89 секунд.

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