Такой автомобиль необходим японскому автопроизводителю для участия в марафоне 24 часа Ле Ман.

Пока что свой гиперкар Toyota называет GR Super Sport, однако у дорожного автомобиля название будет другим.

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В следующем году в действие вступает новый технический регламент FIA World Endurance Championship, который откроет дорогу в марафонские гонки гиперкарам на основе серийных моделей. В компании Toyota такого автомобиля пока нет, но будет. Появление GR Super Sport подтверждено официально. Он станет основой для трекового болида, который будет соревноваться в 24 часах Ле Ман. А это означает, что Toyota выпустит минимум 20 сертифицированных для дорог общего пользования машин.

GR Super Sport будет основан на одноименном концепте. При этом гоночный болид будет ограниченным в мощности – не более 750 л.с. по новому регламенту FIA. Для дорожного гиперкара таких ограничений не будет, поэтому гражданская модель будет значительно мощнее.

Фото: Toyota GR Super Sport Concept / Toyota

По предварительной информации дорожная версия GR Super Sport должна получить 986-сильную силовую установку на базе 2,4-литрового V6 турбо и с гибридной системой от гоночного прототипа Toyota TS050 Hybrid.

Стоимость GR Super Sport составит не менее одного миллиона долларов.

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