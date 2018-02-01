Великі статки зовсім не означають, що людина має вишуканий тонкий смак. Рідкісний та ультрадорогий гіперкар з двоколірним окрасом, що був помічений десь у Грузії, є наочним свідченням цієї тези.

Lamborghini Veneno – винятковий та дорогий суперкар, але це не означає, що до нього неможливо застосувати “колгоспний тюнінг”. І хоча про смаки не прийнято сперечатись, є речі, які однозначно потрапляють у категорію “несмак”. Це один з таких випадків.

За чутками, цей конкретний Veneno раніше належав віце-президенту республіки Екваторіальна Гвінея, але у 2016 році його, разом з Koenigsegg One:1 та Bugatti Veyron конфіскували, через те, що пана Теодоро Нгуема Обіанг Мангуе звинуватили у розтраті державних коштів. Коли Lamborghini Veneno востаннє бачили у віце-президента, родстер мав білосніжний кузов.

Але нещодавно автомобіль був помічений на дорогах Грузії вже з деякими змінами. Салон автомобіля та частина кузова тепер мають кремовий, чи то бежевий колір. Довершує образ “буржуазної розкоші” комплект хромованих колісних дисків, котрі не пасують до жодної деталі Венено. Що ж, “багаті теж плачуть” і коли власник вирішить продати цей суперкар, він зрозуміє сенс цієї сентенції.

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