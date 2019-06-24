Компания из Ингольштадта полностью раскрыла информацию о новой версии купеобразного кроссовера Q8. Он получил очень производительный дизельный двигатель.

Новый флагманский купе-кроссовер Audi SQ8 получил силовую установку от младшего брата – SQ7 и на сегодня является самой мощной модификацией 8-й серии. Пока не появится хардкорный RS Q8.

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Кросс-купе Audi SQ8 оснащается 4-литровым V8 производительностью в 435 к.с. и 900 Нм крутящего момента, доступного уже с 1 000 об/мин. Двигатель усилен электрической надстройкой, которая включает компактный нагнетатель, 48-вольтовый стартер-генератор, который обеспечивает работоспособность системы рекуперации и функции “старт-стоп”, а также литий-ионного аккумулятора. Силовая установка подсоединена к восьмиступенчатому "автомату" и передает мощность на обе оси.

Фото: Audi SQ8 / Audi

Большой кроссовер с такой силовой установкой ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды. На 0,1 секунды быстрее VW Touareg с тем же мотором и ровно столько же, сколько, как Bentley Bentayga, где эта силовая установка появилась впервые. При этом “Бентайга” формально оставляет за собой титул “самого быстрого дизельного внедорожника в мире”, благодаря максимальной скорости в 270 км/ч, тогда как у остальных моделей VAG она принудительно ограничена на 250 км/час.

Фото: Audi SQ8 2020 / Audi

Узнать S-версию Q8 можно по более массивной решетке радиатора, большем количестве хрома на кузове, четырехствольной выхлопной системе, 21-дюймовым дискам и щильдикам. В салоне же появились алькантарово отделка, спортивный руль, металлические накладки на педали. Цифровая панель приборов получила спортивный вариант отображения.

Фото: Салон нового Audi SQ8 / Audi

В стандартном исполнении кросс-купе имеет карбон-керамические тормоза, адаптивную пневмоподвеску с возможностью регулирования дорожного просвета в диапазоне 90 мм и активную выхлопную систему с регулируемым клапаном. Опционально для Audi SQ8 предлагаются 22-дюймовые колесные диски, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, подрулевые задние колеса, спортивный дифференциал и тому подобное.

У дилеров в Европе новая Audi SQ8 появится в конце нынешнего года, в Украине же – не ранее начала следующего. В старом мире SQ8 будет стоить не менее 100 тысяч евро.

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