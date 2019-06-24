Тяжелую дизельную машину разогнали до 166,72 км/час.

В марте 2018 года пилот шоу Top Gear Стиг установил новый рекорд скорости для тракторов, разогнав машину марки JCB с 5,7-литровым мотором до 140,44 км/час. На днях пилот Гай Мартин на тракторе JCB побил это достижение.

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Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали максимальную скорость трактора JCB Fastrac на взлетной полосе аэродрома Елвингтон в 103,6 миль в час или 166,72 км/час. Это значительно превышает результат, показанный прошлой весной Стигом.

Fastrac – это серия высокоскоростных сельскохозяйственных тракторов британской компании JCB Landpower. Для установления рекорда использовался серийный трактор с модифицированным 7,2-литровым, 6-цилиндровым двигателем DieselMax, производительность которого составляет 1000 лошадиных сил и более 2440 ньютонметров крутящего момента. С трактора сняли все тяжелые детали, чтобы снизить его массу, а также добавили несколько аэродинамических элементов. Это позволило увеличить максимальную скорость машины более чем в два раза – с 80 км/ч до 166,72.

Фото: самый быстрый трактор в мире и его пилот Гай Мартин / Driveline

За рулем трактора был известный мотогонщик Гай Мартин – многократный участник гонок на острове Мэн, который так и не смог одержать победу в престижном соревновании.

Стоит отметить, что в 2006 году компания JCB установила значительно более впечатляющий рекорд скорости на соляном озере Бонневиль. Специальный болид с двумя дизельными моторами JCB444, каждый мощностью в 760 к.с., показал среднюю скорость в заездах туда-и-обратно 350,092 миль в час – 563,418 км/час.

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