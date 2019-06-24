Важку дизельну машину розігнали до 166,72 км/год.

У березні 2018 року пілот шоу Top Gear Стіг встановив новий рекорд швидкості для тракторів, розігнавши машину марки JCB з 5,7-літровим мотором до 140,44 км/год. Днями пілот Гай Мартін на тракторі JCB побив це досягнення.

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Представники Книги рекордів Гіннесса зафіксували максимальну швидкість трактора JCB Fastrac на злітній смузі аеродрому Елвінгтон у 103,6 миль на годину або 166,72 км/год. Це значно перевищує результат, показаний минулої весни Стігом.

Fastrac – це серія високошвидкісних сільськогосподарських тракторів британської компанії JCB Landpower. Для встановлення рекорду використовувався серійний трактор з модифікованим 7,2-літровим, 6-циліндровим двигуном DieselMax, продуктивність якого становить 1000 кінських сил і більше 2440 ньютонметрів крутного моменту. З трактора зняли усі важкі деталі, аби знизити його масу, а також додали кілька еародинамічних елементів. Це дозволило збільшити максимальну швидкість машини більш ніж вдвічи – з 80 км/год до 166,72.

Фото: найшвидший трактор у світі та його пілот Гай Мартін / Driveline

За кермом трактора був відомий мотогонщик Гай Мартін – багаторазовий учасник перегонів на острові Мен, який так і не зміг здобути перемогу у престижному змаганні.



Варто зазначити, що у 2006 році компанія JCB встановила значно більш вражаючий рекорд швидкості на соляному озері Бонневіль. Спеціальний болід з двома дизельними моторами JCB444, кожен потужністю у 760 к.с., показав середню швидкість у заїздах туди-й-назад 350,092 миль на годину – 563,418 км/год.

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