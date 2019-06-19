Netflix показав перший відео трейлер анімаційного серіалу Fast & Furious: Spy Racers

Анімаційний серіал “Форсаж: Гонщики-шпигуни” від DreamWorks Animation та Universal Pictures стартує на телеканалі Netflix цього року. Перші картинки нового шоу можна побачити в офіційному тізері від “Нетфлікс”.

Також цікаво: Дивимось новий трейлер фільму "Хоббс і Шоу" з парою крутих копів і купою ще крутіших машин

Серіал створено за мотивами франшизи Fast & Furious. У ньому будуть присутні герої, знайомі глядачам за фільмами “Форсаж”.

За сюжетом, головний герой-підліток Тоні Торетто допомагатиме своєму кузену Домініку “Дому” Торетто в секретній місії. Їм необхідно пробитися в елітну гоночну лігу стрітрейсерів, яка насправді є ширмою для злочинної організації. Брати Торетто мають завадити планам бандитів захопити владу над усім світом.

Він Дізель також причетний до створення серіалу, але не в якості актора – він є продюсером шоу разом з Крісом Морганом.



Прем’єра серіала “Форсаж: Гонщики-шпигуни” призначена на 2019 рік, однак конкретна дата поки не названа.

Також цікаво: Джеймсу Мею знадобилась лиш пара хвилин для відео-огляду Honda Civic Type R