Netflix показал первый видео трейлер анимационного сериала Fast&Furious: Spy Racers.

Анимационный сериал "Форсаж: Гонщики-шпионы" от DreamWorks Animation и Universal Pictures стартует на телеканале Netflix в этом году. Первые картинки нового шоу можно увидеть в официальном тизере от "Нетфликс".

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Сериал создан по мотивам франшизы Fast&Furious. В нем будут присутствовать герои, знакомые зрителям по фильмам "Форсаж".

По сюжету, главный герой-подросток Тони Торетто будет помогать своему кузену Доминику "Дому" Торетто в секретной миссии. Им необходимо пробиться в элитную гоночную лигу стритрейсеров, которая на самом деле является ширмой для преступной организации. Братья Торетто должны помешать планам бандитов захватить власть над всем миром.

Вин Дизель также причастен к созданию сериала, но не в качестве актера – он является продюсером шоу вместе с Крисом Морганом.

Премьера сериала "Форсаж: Гонщики-шпионы" назначена на 2019 год, однако конкретная дата пока не названа.

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