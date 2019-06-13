Саркастически. Вкратце. Талантливо.

Несмотря на краткое изложение, обзор получился познавательным. Например, Джеймс Мэй поделился своим методом определения того, как правильно называть аэродинамический элемент на корме машины – крыло или спойлер.

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Если бы существовали рекорды скорости для видео-обзоров, бывший ведущий Top Gear Джеймс Мэй точно установил бы новый. И в своем ролике он не только метко комментирует все аспекты спортивного хэтчбека Honda Civic Type R, но и насмехается над многочисленными непрофессиональными обзорами в Сети, созданными любителями: “выглядит машина, как настоящий японец и этого достаточно, чтобы считать ее хорошей”, “вот тут у нас руль”, “органы управления под рукой”, а вот мультимедийная система “тормозит”, а поэтому заслуживает негативной оценки.

Лайфхак от Мэя: если Мэй может просунуть под ветровиком свою голову, то это точно крыло, а не спойлер, потому что так он оказывается “под крылом” Хонды.

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