Саркастично. Коротко. Талановито.

Незважаючи на стислий виклад, огляд вийшов пізнавальним. Наприклад, Джеймс Мей поділився своїм методом визначення того, як правильно називати аеродинамічний елемент на кормі машини – крило чи спойлер.

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Якби існували рекорди швидкості для відео-оглядів, колишній ведучий Top Gear Джеймс Мей точно встановив би новий. І у своєму ролику він не лише влучно коментує усі аспекти спортивного хетчбека Honda Civic Type R, а й насміхається над численими непрофесійними оглядами у Мережі, створеними аматорами: “виглядає машина, як справжній японець і цього достатньо, аби вважати його гарним”, “ось тут у нас кермо”, “органи управління під рукою”, а от мультимедійна система “гальмує”, а тому заслуговує негативної оцінки.

Лайфхак від Мея: якщо Мей може просунути під вітровиком свою голову, то це точно крило, а не спойлер, бо так він опиняється “під крилом” Хонди.

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