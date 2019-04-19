Если в фильме есть Джейсон Стэтхэм – значит на экране будут быстрые машины, зрелищные гонки и жестокие драки. А в спин-оффе к серии фильмов "Форсаж" будет еще и Дуэйн Джонсон, что означает еще больше разбитых машин и лиц.

Кинокартина "Хоббс и Шоу", которая выходит на большие экраны в августе, является спин-оффом о паре крепких копов из последних фильмов "Форсаж".

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В новом трейлере от Universal Pictures можно увидеть еще больше интересных машин, мотоциклов, багги и других транспортных средств, созданных с единственной целью – для эффектного уничтожения на экране.

Напомним, действие фильма разворачивается по всему миру – от Лос-Анджелеса и Лондона, до зоны отчуждения в Чернобыле и островов Самоа. Спецагент Американской Дипломатической Службы Безопасности Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и бывший элитный оперативник британской разведки Декард Шоу (Джейсон Стэтхэм) впервые встретились на экране в 2015 году в фильме "Форсаж 7". Они с первого взгляда невзлюбили друг друга, однако появление на горизонте неуязвимого противника все меняет.

Брикстон – генетически модифицированный вор, который получил суперсилу. Ему в руки попадает биологическое оружие, способное уничтожить планету. Хоббс и Шоу придется забыть о прошлом и начать работать вместе.

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