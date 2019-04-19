Якщо у фільмі є Джейсон Стетхем – значить на екрані будуть швидкі машини, видовищні перегоні та жорстокі бійки. А у спін-оффі до серії фільмів "Форсаж" буде ще й Дуейн Джонсон, що означає ще більше розбитих машин і облич.

Кінокартина “Хоббс і Шоу”, яка виходить на великі екрани у серпні, є спін-оффом про пару кремезних копів з останніх фільмів “Форсаж”.

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У новому трейлері від Universal Pictures можна побачити ще більше цікавих машин, мотоциклів, баггі та інших транспортних засобів, створених з єдиною метою – для ефектного знищення на екрані.



Нагадаємо, Дія фільму розгортається по всьому світу – від Лос-Анжелеса і Лондона, до зони відчуження в Чорнобилі і островів Самоа. Спецагент Американської Дипломатичної Служби Безпеки Люк Хоббс (Дуейн Джонсон) і колишній елітний оперативник британської розвідки Декард Шоу (Джейсон Стетхем) вперше зустрілись на екрані в 2015 році у фільмі “Форсаж 7”. Вони з першого погляду незлюбили один одного, однак поява на горизонті невразливого супротивника все змінює.



Брікстон – генетично модифікований злодій, що отримав суперсилу. Йому до рук потрапляє біологічна зброя, здатна знищити планету. Хоббсу і Шоу доведеться забути про минуле і почати працювати разом.

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