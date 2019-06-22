Траса довжиною 333 км стала справжнім випробуванням для більшості "Запорожців".

Команда з м. Суми SRT придбала за 400 доларів старий зелений "Запорожець" та відремонтувала. Блогери назвали свою машину "Абсент" та вирушили на перегони "ЗАЗо-Треш-2019" з Києва до Чернігова та назад довжиною 333 км. Подія відбулася 25 травня. В ній брали участь десяток автомобілів ЗАЗ (крім “Таврії”) випуску до 2004 року та вартістю до 500 доларів.

Під час перегонів блогери з SRT розганяли машину до 120-130 км/год по спідометру та серйозно перегрівали двигун з повітряним охолодженням. Маршрут проходив як асфальтовими дорогами, так і бездоріжжям. На проміжних населених пунктах учасники мали фотографувати машину поряд зі знаками початку населеного пункту.

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Втім, ралійне минуле команди SRT далось взнаки – команда була серед лідерів перегонів. Так, в Чернігові вони стали лідерами, а в Києві програли конкурентам кілька хвилин. Втім, через порушення правила конкурентами команда SRT все-таки стала переможцем перегонів "ЗАЗо-Треш-2019". Як це було – дивіться у відео:

Нагадаємо, що на ЗАЗі почнуть випускати білоруські вантажівки.