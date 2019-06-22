Трасса длиной 333 км стала настоящим испытанием для большинства "Запорожцев".

Команда из г. Сумы SRT приобрела за 400 долларов старый зеленый "Запорожец" и отремонтировала его. Блогеры назвали свою машину "Абсент" и отправились на гонки "ЗАЗо-Трэш-2019" из Киева в Чернигов и обратно длиной 333 км. Событие состоялось 25 мая. В нем участвовал десяток автомобилей ЗАЗ (кроме “Таврии”) выпуска до 2004 года и стоимостью до 500 долларов.

Во время гонки блогеры из SRT разгоняли машину до 120-130 км / ч по спидометру и серьезно перегревали двигатель с воздушным охлаждением. Маршрут проходил как по асфальтовым дорогам, так и по бездорожью. На промежуточных населенных пунктах участники должны были фотографировать машину рядом со знаками начала населенного пункта.

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Впрочем, раллийное прошлое команды SRT сказалось – команда была среди лидеров гонки. Так, в Чернигове они стали лидерами, а в Киеве проиграли конкурентам несколько минут. Впрочем, из-за нарушения правила конкурентами команда SRT все-таки стала победителем гонки "ЗАЗо-Трэш-2019". Как это было – смотрите в видео:

Напомним, что на ЗАЗе начнут выпускать белорусские грузовики.