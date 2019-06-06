В ближайшее время на Запорожском автомобильном заводе начнется сборка грузовиков МАЗ. Притом, уже на первом этапе это будет не просто крупноузловая сборка из белорусских комплектующих, а часть из них будет заменена деталями украинского производства.

Кроме того, МАЗы запорожской сборки потом будут укомплектованы самосвальными кузовами производства компании Egritech (Прилуки). Такая кооперация позволит достичь локализации в Украине более 50% загрузить мощности сразу двух украинских предприятий.

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Реализовываться МАЗы запорожской сборки будут по всей дилерской сети бренда МАЗ в Украине. Эксклюзива ни у кого не будет.

Также пока не планируется и замена логотипа на грузовиках запорожской сборки. Они как и раньше будут носить бренд "МАЗ" и на них будет распространяться все гарантийные обязательства, как и на технику белорусского производства. Пока в производственном плане будут только шасси. Первые комплекты для сборки, по данным AUTO-Consulting, уже отгружены.

Как отмечает AUTO-Consulting, у МАЗа уже в Украине проект по сборке грузовиков армейских моделей (семейства 5316, 6317 и 6425, на черкасском заводе ДП АСЗ №2 "Богдан Моторс". Появление второго сборочного партнера укрепит позиции Маза в аграрном секторе, так как позволит выполнить критерии государственной программы компенсации техники для сельского хозяйства. Для Заза альянс с МАЗом позволит загрузить работой предприятие и войти в новый для себя сегмент тяжелой грузовой техники.

А вот для КрАЗа появление в Украине еще одного сборочного производства ву МАЗа – явный сигнал о серьезных намерениях конкурента. Правда, КрАЗ сейчас совершенно не представлен в сегменте зерновозов, на который метит МАЗ. После провального проекта зерновоза КрАЗ-6511С4 "Караван", в Кременчуге забросили идею выпускать технику для аграрного комплекса собственной страны.

Но стоит напомнить, что в 2017 году КрАЗ также выпустил партию пожарных автомобилей с беськапотний кабиной грузовика МАЗ-437212. Так, что с МАЗом в той или иной степени сотрудничают все ведущие украинские производители.