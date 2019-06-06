Найближчим часом на Запорізькому автомобільному заводі почнеться складання вантажівок МАЗ. Притому, вже на першому етапі це буде не просто великовузлове складання з білоруських комплектуючих, а частина з них буде замінена деталями українського виробництва.

Крім того, МАЗи запорізького збирання потім будуть укомплектовані самоскидними кузовами виробництва компанії Egritech (Прилуки). Така кооперація дозволить досягти локалізації в Україні більше 50% і завантажити потужності відразу двох українських підприємств.

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Реалізовуватися МАЗи запорізького збирання будуть по всій дилерській мережі бренду МАЗ в Україні. Ексклюзиву ні в кого не буде.

Також поки не планується і заміна логотипу на вантажівках запорізького збирання. Вони як і раніше будуть носити бренд "МАЗ" і на них буде поширюватися і всі гарантійні зобов'язання, як і на техніку білоруського виробництва. Поки в виробничому плані будуть тільки шасі. Перші комплекти для збірки, за даними AUTO-Consulting, вже відвантажені.

Як зазначає AUTO-Consulting, у МАЗа вже в Україні проект по збірці вантажівок армійських моделей (сімейства 5316, 6317 і 6425, на черкаському заводі ДП АСЗ №2 "Богдан Моторс". Поява другого складального партнера зміцнить позиції МАЗу в аграрному секторі, так як дозволить виконати критерії державної програми компенсації техніки для сільського господарства. Для ЗАЗу альянс з МАЗом дозволить завантажити роботою підприємство і увійти в новий для себе сегмент важкої вантажної техніки.

А ось для КрАЗу поява в Україні ще одного складального виробництва у МАЗа - явний сигнал про серйозні наміри конкурента. Правда, КрАЗ зараз абсолютно не представлений в сегменті зерновозів, на який мітить МАЗ. Після провального проекту зерновозу КрАЗ-6511С4 "Караван", в Кременчуці закинули ідею випускати техніку для аграрного комплексу власної країни.

Але варто нагадати, що в 2017 році КрАЗ також випустив партію пожежних автомобілів з безкапотною кабіною вантажівки МАЗ-437212. Так, що з МАЗом в тій чи іншій мірі співпрацюють всі провідні українські виробники.