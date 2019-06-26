З 1 липня 2019 року ввезення автомобілів з Російської Федерації буде офіційно заборонено.

Відповідний документ вже опублікований на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

Постанова № 535 від 15 травня 2019 р. доповнює список товарів, перерахованих в постанові “Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації” багатьма товарними позиціями включаючи 8703 (легкові авто), 8704 (вантажні авто), 8705 (автомобілі спецпризначення) та 8711 (мотоцикли). Документ набуває чинності з 1 липня 2019 року.

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Народний депутат Роберт Горват висловив своє вдоволення таким рішенням.

“Сталося, друзі! Росія більше не має права ввозити до України свої автомобілі. Численні депутатські запити та звернення, скарги з офісу путінського кума Медведчука та внесення нас із Валерієм Лунченком та Василем Петьовкою до санкційного списку Кремля. Але ми це зробили!”, – написав Роберт Горват на своїй сторінці у FB.

Нагадаємо, що на заводі "АвтоВАЗ" штампували підробні шильдики Mercedes-Benz.