Російський інвестиційний фонд Alpha Robotics Venture готується до виробництва суперкара Lada Raven, який є клоном українського Himera Q.

Гроші на виробництво суперкара будуть збирати за допомогою краудфандінга (добровільних пожертв тих, хто повірить у проект). Суперкар Raven має буде дороблений, а назва Lada навряд чи за ним збережеться, адже "АвтоВАЗ" ніякого відношення до проекту не має. Більше ніяких подробиць на ixbt.com, який оприлюднив цю інформацію, немає. Окрім того, на сайті Alpha Robotics Venture про цей проект теж нема жодної згадки.

Над проектом суперкара Lada Raven працював кримський дизайнер Сергій Лазарев. Втім, аналогічний за дизайном український суперкар Himera Q вже фізично існує в макеті і кілька років тому навіть був показаний в Києві. Ще один "клон" цього суперкара – австрійський Milan Red.

Всі вказані моделі свого часу з'являлись у вигляді проектів у ЗМІ, однак так само швидко зникали без продовження яких-небудь дій. Є велика вірогідність, що і нинішня заява про початок виробництва Lada Raven теж залишиться голослівною.

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