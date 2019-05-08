Российский инвестиционный фонд Alpha Robotics Venture готовится к производству суперкара Lada Raven, который является клоном украинского Himera Q.

Деньги на производство суперкара будут собирать с помощью краудфандинга (добровольных пожертвований тех, кто поверит в проект). Суперкар Raven должен быть доработан, а название Lada вряд ли за ним сохранится, ведь "АвтоВАЗ" никакого отношения к проекту не имеет. Больше никаких подробностей на ixbt.com, который обнародовал эту информацию, нет. Кроме того, на сайте Alpha Robotics Venture об этом проекте тоже нет ни одного упоминания.

Над проектом суперкара Lada Raven работал крымский дизайнер Сергей Лазарев. Впрочем, аналогичный по дизайну украинский суперкар Himera Q уже физически существует в макете и несколько лет назад даже был показан в Киеве. Еще один "клон" этого суперкара – австрийский Milan Red.

Все указанные модели в свое время появлялись в виде проектов в СМИ, однако так же быстро исчезали без продолжения каких-либо действий. Есть большая вероятность, что и нынешнее заявление о начале производства Lada Raven тоже останется голословным.

Напомним, какие суперкары покупали украинские богачи в 2018 году.