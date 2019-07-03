Для кортежа премьера Гройсмана полицейские задерживают поток автомобилей в центре

Бронированный "Мерседес", в котором ездит Владимир Гройсман, сопровождает три авто. Вчера кортеж премьер-министра Владимира Гройсмана около 11.45 появился на улице Физкультуры, возле главного здания "Укравтодора".

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Полицейские для быстрого проезда машин чиновника, по традиции, придерживали автопоток. 41-летний лидер партии "Украинская стратегия" спешил на мероприятие – в Холле Чемпионов на НСК "Олимпийский" он принял участие в конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения", где присутствовали: Лилия Гриневич, родители, учителя, директора школ и общественные активисты.

Кортеж главы Кабинета министров состоит из четырех автомобилей: седан Volkswagen Passat, за ним – бронированный Mecedes, в котором едет Гройсман, после – серебристый микроавтобус Volkswagen Transporter и замыкает автоколонну легковушка Skoda SuperB.

Напомним, что Гройсман время от времени ездит и на внедорожнике Toyota Land Cruiser, но чаще все же передвигается на бронированном "мерсе" представительского класса.

Отметим, что перед появлением премьерского кортежа сотрудники полиции перекрыли соседние улицы и остановили автопоток. Гигантских пробок это обычно не создает, лишь небольшое замедление движения. Процесс контролируют и сопровождают регулировщики.

Интересно, что для президента Владимира Зеленского дороги пока не перекрывают.

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