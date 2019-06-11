Президента Зеленского сова заметили на тех же "Мерседесах", на которых ездил его предшественник.

Журналисты увидели, как кортеж Зеленского выезжает с внутреннего двора Конституционного суда. На этот раз в автокараване президента они насчитали шесть машин, хотя в прошлый раз их было пять.

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За несколько минут до выезда гаранта проехала легковушка Volkswagen Passat, которая расчищает автопоток ("кукушка"), затем – микроавтобус Volkswagen Transporter с охраной, следом – два одинаковых Mercedes-Benz S-Class с идентичными государственными номерами (в одном из них едет Владимир Зеленский). Замыкают кортеж бусик и седан Volkswagen.

Основной машиной в кортеже считается та, в которой едет охраняемое лицо, кстати, на сленге она называется "упаковкой".

Машиной-дублером пользовался и экс-президент Петр Порошенко. Однако в кортеже было девять машин и реанимобиль.