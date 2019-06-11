Президента Зеленського знову помітили на таких самих "Мерседесах", що їздив його попередник.

Журналісти побачили, як кортеж Зеленського залишає внутрішній двір Конституційного суду. Цього разу в автокаравані президента вони нарахували шість машин, хоча минулого разу їх було п'ять.

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За кілька хвилин до виїзду гаранта проїхав легковик Volkswagen Passat, яка розчищає автопотік ( "кукушка"), потім - мікроавтобус Volkswagen Transporter з охороною, слідом два однакових Mercedes-Benz S-Class з ідентичними державними номерами (в одному з них їде Володимир Зеленський ), і замикають кортеж бусик і седан Volkswagen.

Основною машиною в кортежі вважається та, в якій їде особа, яку охороняють, до речі, на сленгу вона називається "упаковка".

Машиною-дублером користувався і екс-президент Петро Порошенко. Однак в кортежі було дев'ять машин і реанімобіль.