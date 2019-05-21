В кортежі президента Володимира Зеленського п'ять автомобілів і жодного велосипеду. Але ж дехто сподівався, що новий глава держави буде їздити на роботу на велосипеді, як у серіалі "Слуга народу", де він зіграв головну роль.

Вчора 41-річний президент Володимир Зеленський, після інавгурації та зустрічей з високопоставленими гостями з різних країн, вирушив пішки на роботу в свій кабінет на Банковій. Його проводжали в Адміністрацію президента шанувальники, соратники і охоронці.

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Сьогодні ж на консультації з главами фракцій парламенту він поїхав на новенькому “Мерседесі” у супроводі охорони. Наймолодший Президент за всю історію України живе біля будівлі Верховної Ради, за адресою: вулиця Грушевського 9А. У народі цей будинок називають "монстром". Свого часу він став першим скандальним будівництвом у центрі столиці. Тут же, в декількох кроках від будинку в Маріїнському парку, прохожі бачили, як Зеленський робить ранкову гімнастику. Але сьогодні не було ніякої пробіжки.

Близько 9 ранку у дворі будинку з'явилися мікроавтобуси державної охорони, а в парку біля будинку – кілька "тихарів" (так називають агентів під прикриттям, що зливаються зі звичайними перехожими), які прочісували територію.

Володимир Зеленський вийшов на задній двір, де сів в чорний седан Mercedes. Після того, як кортеж вишикувався – автомобілі почали свій шлях.

Отже, кортеж президента Зеленського складається з п'яти автомобілів. Перший – седан Volkswagen з синіми держномерами і мигалками, це, так звана, "зозуля", яка розчищає автопотік. Машина стартує на кілька хвилин раніше за інших.

Потім – "Мерс", в якому їхав президент Зеленський. Відзначимо, що чорний Mercedes в кортежі Володимира Олександровича сьогодні був один. Коли їздив, наприклад, його попередник Петро Порошенко, то було дві абсолютно ідентичних машини, щоб не зрозуміти, в який з них сидить гарант.

Третя машина – це охорона на мікроавтобусі Volkswagen. Четверта – легковик Volkswagen з проблисковими маячками. Замикає кортеж ще один тонований бус.

Кортеж Зеленського чесно постояв на червоний сигнал світлофора при виїзді з двору, повернув праворуч і поїхав в сторону вулиці Шовковичної. Там він заїхав в арку біля Адміністрації президента.

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Відзначимо, що згідно статті 5-й Закону України “Про державну охорону органів влади і посадових осіб”, президенту надають держохорону в місцях його постійного і тимчасового перебування. Протягом терміну повноважень президента також забезпечується безпека членів його сім'ї, які проживають разом з ним або тих, які супроводжують його.

А стаття 18-а цього ж Закону говорить, що військовослужбовці разом зі співробітниками Національної поліції можуть тимчасово обмежувати рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях й дорогах під час руху автомобілів, в яких їде президент.

Нагадаємо, які авто є у власності новообраного Президента.